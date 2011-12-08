阿里巴巴寻求40亿美元债务融资 以回购雅虎持有股份

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透香港12月8日电---熟悉交易的消息人士周四表示,阿里巴巴集团ALIAB.UL正寻求40亿美元债务融资,以支持其回购雅虎(YHOO.O)所持40%股份.
消息称,RothschildROT.UL将为阿里巴巴集团的债务融资出任顾问,并已向银行发出销售文件,有关债务的年期预期高至三年.路透未能获得该销售文件.
阿里巴巴集团拒绝作出评论.这家由马云一手创立的电子商务企业,持有上市公司阿里巴巴网络有限公司1688.HK的73.12%股权.
暂时未能取得Rothschild的回应.(完)
--编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。