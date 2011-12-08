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中国财经 | 2011年 12月 9日 星期五 07:31 BJT

阿里巴巴寻求40亿美元债务融资 以回购雅虎持有股份

路透香港12月8日电---熟悉交易的消息人士周四表示,阿里巴巴集团ALIAB.UL正寻求40亿美元债务融资,以支持其回购雅虎(YHOO.O)所持40%股份.

消息称,RothschildROT.UL将为阿里巴巴集团的债务融资出任顾问,并已向银行发出销售文件,有关债务的年期预期高至三年.路透未能获得该销售文件.

阿里巴巴集团拒绝作出评论.这家由马云一手创立的电子商务企业,持有上市公司阿里巴巴网络有限公司1688.HK的73.12%股权.

暂时未能取得Rothschild的回应.(完)

--编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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