阿里巴巴称"一淘网"三年内不考虑盈利

沪深证交所周四两融余额增加38.3亿元 连五日上升
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
路透北京12月13日电---中国阿里巴巴集团称,旗下购物搜索引擎"一淘网"在三年内不考虑盈利,目标为3-5年後,15%-20%的中国互联网用户将一淘网作为购物的决策平台.
阿里巴巴集团周一晚间在给路透的一封邮件中做出上述表示.
该公司并在邮件中透露,目前一淘公司员工总数超过1,500人.但对明年是否会加聘人员,阿里巴巴不予置评.
一淘网是阿里巴巴集团於2010年10月成立的购物搜索引擎.在一淘网上搜索商品,会显示相关的价格区间、价格走势、产品参数和购买用户的点评等信息.
一淘网计划明年进一步整合各类购物信息,以便让用户通过其提供的工具和账户同时查询线上和线下、国内和国外的商品信息.
"一淘的目标是做全网最完善、最便捷的消费者购物决策平台."阿里巴巴称.
11月初,阿里巴巴集团宣布将向一淘网投资10亿元人民币.公司称,投资的目的之一在於让一淘网成为商家面向消费者的"最佳通道".
"阿里集团的投资,我们更多会用来帮助购物网站推广和成长,帮他们获取更多新用户."邮件称.
中国有约1.5亿名消费者在线购物,仅为中国互联网用户的约三分之一.不过,因受限於网络交易安全、卖家诚信和物流体系不健全等原因,中国网络零售市场仍远谈不上发达.
阿里巴巴援引相关数据称,与美国等发达国家相比,中国购物搜索仍处於起步阶段,目前中国的购物搜索仅占全网访问率0.08%.
购物搜索市场也吸引了其他中国网络企业.路透此前报导,中国老牌互联网公司网易(NTES.O)正考虑将旗下购物搜索业务独立运营,以期在该细分搜索市场夺得先机,预计最终的方案将於明年初水落石出.
--记者 黄运涛; 审校 乔艳红
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