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中国财经 | 2015年 11月 7日 星期六 09:41 BJT

阿里巴巴宣布全现金收购优酷土豆

路透11月6日 - 中国电子商务巨擘阿里巴巴(BABA.N)宣布全现金收购优酷土豆YOKU.N，总价约为36.7亿美元，略高于10月时的报价。(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛)

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