阿里巴巴携手百联集团 发力进军实体零售业

天合化工称被香港证监会勒令停牌 就解决关注事项寻求法律意见
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透上海2月20日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)与零售巨头百联集团结成战略伙伴关系，在线上业务增势放缓之际发力进军实体零售业。
近期，阿里巴巴收购苏宁云商(002024.SZ)股份，还计划持有银泰商业1833.HK控股股权并对其进行私有化。
阿里巴巴发言人称，目前没有金融投资的计划。
百联集团总部位于上海，以销售额计是中国最大零售商之一，有包括超市、便利店和药店在内的4,700家店铺，遍布200个城市。阿里巴巴拥有约5亿活跃用户。
百联集团关联公司股价周一纷纷上涨，上海百联集团(600827.SS)触及10%的涨停板，联华超市(0980.HK)涨幅接近10%，上海物资贸易股份有限公司(600822.SS)涨5%。
百联集团和阿里巴巴起初将借助阿里巴巴的大数据在供应链技术方面展开合作，并会将支付宝与百联集团现有的会员计划进行整合。(完)
(编译 侯雪苹；审校 王颖)
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透香港5月25日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团周四公布，2016/17年度业绩转亏为盈，录得净利5.35亿美元；今年1-3月的第四季度净利按年倒退40.6%，按季则增9.2%，优于市场预期。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。