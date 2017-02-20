阿里巴巴携手百联集团 发力进军实体零售业

路透上海2月20日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)与零售巨头百联集团结成战略伙伴关系，在线上业务增势放缓之际发力进军实体零售业。

近期，阿里巴巴收购苏宁云商(002024.SZ)股份，还计划持有银泰商业1833.HK控股股权并对其进行私有化。

阿里巴巴发言人称，目前没有金融投资的计划。

百联集团总部位于上海，以销售额计是中国最大零售商之一，有包括超市、便利店和药店在内的4,700家店铺，遍布200个城市。阿里巴巴拥有约5亿活跃用户。

百联集团关联公司股价周一纷纷上涨，上海百联集团(600827.SS)触及10%的涨停板，联华超市(0980.HK)涨幅接近10%，上海物资贸易股份有限公司(600822.SS)涨5%。

百联集团和阿里巴巴起初将借助阿里巴巴的大数据在供应链技术方面展开合作，并会将支付宝与百联集团现有的会员计划进行整合。(完)