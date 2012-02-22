阿里巴巴集团拟私有化ALIBABA.COM

中国电子商务公司阿里巴巴集团和在港上市的ALIBABA.COM周二发布联合声明称，阿里巴巴集团提出以每股13.50港元（1.74美元）的价格将ALIBABA.COM私有化，该价格较ALIBABA.COM的60日平均收盘价升水60.4%。阿里巴巴集团目前持有Alibaba.com的73%股权，雅虎持有阿里巴巴集团40%股份。路透