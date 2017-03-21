阿里巴巴宣布完成对大麦网全资收购 进一步催化协同效应

路透北京3月21日 - 中国电商巨头--阿里巴巴(BABA.N)周二宣布，已完成对国内最大票务平台大麦网的全资收购；大麦网在优化其核心产品的同时，将进一步催化阿里生态各大业务之间的协同效应。

阿里巴巴微博新闻稿称，经过几年的努力，阿里文化娱乐集团陆续完成了对电影、音乐、视频等内容产业的布局，作为大文娱板块重要组成的阿里音乐，将首先同大麦网实现业务打通。

“随着大麦网的加入，我们将进一步完善线下基础服务环节的搭建，拥有更丰富的用户触及渠道，使我们得以将优质的内容、‘一站式’的服务和独一无二的创新文化娱乐体验带给更广泛的消费者。”新闻稿称。

阿里巴巴表示，通过在线演出票务结合音乐应用，实现户用数据打通，另外以粉丝为核心，联动艺人、票务资源，形成以粉丝、艺人、平台三方联动的“线上+线下”的音乐营销模式，实现阿里音乐的业务升级。 据大麦网官网介绍，大麦网是全球华语排名领先的票务品牌，全方位提供演唱会、音乐会、话剧、体育比赛等上万种门票订购服务，市场份额占国内可市场化票务部分70%以上，是国内互联网电子票务行业龙头企业。（完）