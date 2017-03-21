阿里巴巴宣布完成对大麦网全资收购 进一步催化协同效应

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月21日 - 中国电商巨头--阿里巴巴(BABA.N)周二宣布，已完成对国内最大票务平台大麦网的全资收购；大麦网在优化其核心产品的同时，将进一步催化阿里生态各大业务之间的协同效应。
阿里巴巴微博新闻稿称，经过几年的努力，阿里文化娱乐集团陆续完成了对电影、音乐、视频等内容产业的布局，作为大文娱板块重要组成的阿里音乐，将首先同大麦网实现业务打通。
“随着大麦网的加入，我们将进一步完善线下基础服务环节的搭建，拥有更丰富的用户触及渠道，使我们得以将优质的内容、‘一站式’的服务和独一无二的创新文化娱乐体验带给更广泛的消费者。”新闻稿称。
阿里巴巴表示，通过在线演出票务结合音乐应用，实现户用数据打通，另外以粉丝为核心，联动艺人、票务资源，形成以粉丝、艺人、平台三方联动的“线上+线下”的音乐营销模式，实现阿里音乐的业务升级。 据大麦网官网介绍，大麦网是全球华语排名领先的票务品牌，全方位提供演唱会、音乐会、话剧、体育比赛等上万种门票订购服务，市场份额占国内可市场化票务部分70%以上，是国内互联网电子票务行业龙头企业。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。