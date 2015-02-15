阿里巴巴与中国监管方的交锋引发美国证交会关注

路透旧金山2月13日（记者 Edwin Chan/Noel Randewich） - 阿里巴巴集团控股有限公司(BABA.N)周五表示，美国证交会已经向公司查询有关阿里巴巴与中国监管部门此前争议情况。

此前，阿里巴巴和中国国家工商总局（SAIC）就淘宝平台售卖假货发生罕见公开论战，此事还引发美国发生一连串针对阿里巴巴的法律诉讼。

阿里巴巴发表声明称，公司正在配合美国证交会的要求，但是没有说明美国证交会希望获得哪些具体情况。

阿里巴巴称，美国证交会的查询函表示，这份信件不应被解读为阿里巴巴曾有任何错误或任何违反证券法的行为。

华尔街对中国监管部门加大对电商网站假货的监察力度变得益发关切。阿里巴巴和其他电商多年来一直在努力应对假货问题。

上月，中国国家工商总局在一份“白皮书”中表示，监管方在阿里巴巴赴美上市之前曾召见公司方，与其讨论淘宝平台商户售假问题，但是为了不影响阿里巴巴的上市活动，并未公开任何相关报告。

在上述报告公开之后，阿里巴巴股价当日下挫4.4%。这一事件还在美国引发多起指控阿里巴巴未在上市前向投资者披露风险信息的诉讼。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。