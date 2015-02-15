美国个股：阿里巴巴与中国监管方的交锋引发美国证交会关注

标题新闻：软银即将宣布其新科技基金规模高达950亿美元，金主包括沙特及苹果--彭博
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 李婷仪 审校)
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山2月13日 - 阿里巴巴集团控股有限公司 周五表示，美国证交会已经向公司查询有关阿里巴巴与中国监管部门此前争议情况。
此前，阿里巴巴和中国国家工商总局（SAIC）就淘宝平台售卖假货发生罕见公开论战，此事还引发美国发生一连串针对阿里巴巴的法律诉讼。
阿里巴巴发表声明称，公司正在配合美国证交会的要求，但是没有说明美国证交会希望获得哪些具体情况。
阿里巴巴称，美国证交会的查询函表示，这份信件不应被解读为阿里巴巴曾有任何错误或任何违反证券法的行为。
华尔街对中国监管部门加大对电商网站假货的监察力度变得益发关切。阿里巴巴和其他电商多年来一直在努力应对假货问题。
上月，中国国家工商总局在一份“白皮书”中表示，监管方在阿里巴巴赴美上市之前曾召见公司方，与其讨论淘宝平台商户售假问题，但是为了不影响阿里巴巴的上市活动，并未公开任何相关报告。
在上述报告公开之后，阿里巴巴股价当日下挫4.4%。这一事件还在美国引发多起指控阿里巴巴未在上市前向投资者披露风险信息的诉讼。(完)
编译：王凤昌 发稿：程芳
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 李婷仪 审校)
路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)