阿里巴巴首轮IPO路演后已收到足够订单--消息

路透9月10日 - 熟悉流程的知情人士周三称，阿里巴巴在首次公开发行(IPO)首轮路演启动仅两天后已收到足够的订单。

知情人士称，尚不清楚这些订单在每股60-66美元的参考区间中集中于哪个价位。该人士不愿具名，因订单需求细节尚未公开。

阿里巴巴未立即回复路透的置评请求。该公司是中国电商巨头。

按照最高预期，阿里巴巴IPO将募集211亿美元，超过Facebook(FB.O)2012年筹得的160亿美元，一举成为史上最大规模的科技股IPO。

若承销商为满足需求而执行超额配售选择权，阿里巴巴可能创下全球最大IPO的新纪录，最高或达到243亿美元，并超过中国农业银行(601288.SS)2010年上市时筹得的221亿美元。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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