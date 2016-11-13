今年双11阿里巴巴交易额增三成至1207亿元 京东亦增六成

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月12日 - 每年的11月11日（双11）已成为中国各大电商平台力推的购物节。在今年双11这一天，阿里巴巴(BABA.N)交易额首次突破千亿元人民币，达到1,207亿元，较去年同期增逾三成。单日千亿的交易额，显示电商平台正继续推动零售业的重构。
其竞争对手京东(JD.O)周六亦宣布，在11月1日至11日的购物季期间，京东商城交易额同比增六成，单双11这一天，京东商城交易额同比增长59%；而排名第三的国内电商平台苏宁易购宣布其双11单日全渠道销售增长193%，单单线上交易的增速高达210%。两公司均未公布具体交易额。
“我们正走在推动零售重构的道路上，但远没有完成。这次双11是我们重构零售行业的起点。”在阿里巴巴集团CEO（首席执行官）张勇看来，今年双11刚刚揭开全球新零售时代的序幕。 他认为，以大数据为引擎，以云计算为动力，未来新零售一定会推动产生不同于现在业态的零售产品，它不是百货、购物中心或者连锁的便利店、大卖场、超市，而是新一代的零售产品，是通过变革的零售产品。未来多种多样百花齐放的零售产品创新，将建立在商业元素重构的基础上。
据阿里巴巴新闻稿，今年天猫双11刚启动，20秒交易额过1亿元、52秒交易额上10亿元、6分58秒破100亿元。双11刚过半，12小时29分26秒，交易额已经达到824亿元，超过了2015年全国社会消费品日均零售额。
今年是阿里巴巴尝试“卖全球”的第一年，共有235个国家和地区的消费者参与其中。天猫国际仅9个半小时，成交额就已超去年全天。去年双11首家破千万元的澳洲大药房Chemist Warehouse成为中国跨境平台首个破亿元的商家。最终共有上百个港台和海外品牌，将美妆、母婴、电器等全品类商品销售到港台地区，并提供港币等本地货币结算等一系列定制服务。
新零售背后是蓬勃发展的新金融。今年双11期间，阿里的支付系统不但保障了支付峰值，同时消费信贷、消费理财、消费保险等新金融消费也激发了消费活力, 成为驱动零售的新引擎。双11单日，支付宝支付笔数达到了10.5亿笔，同比增长48%。支付峰值达到12万笔/秒，是去年的1.4倍，也刷新了去年创下的峰值纪录。
蚂蚁金服旗下消费融资产品--花呗的总支付笔数超过了1亿笔，在淘宝天猫的交易中，承担了20%的支付量，撬动的交易总额达到268亿元。在千亿销售的背后，运费险、货物破损险、食品保质险、衣服褪色险等各类消费保险在为消费者的购物体验提供保障。消费保险全天产生6亿笔，为双11消费提供的保障金额达到224亿元，消费保险也成为中国为全球保险业贡献的全新物种。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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