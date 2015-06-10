阿里巴巴主席马云访问纽约 称不为与美国企业竞争

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约6月9日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴集团(BABA.N)创始人暨董事局主席马云表示，阿里巴巴到美国来不是为了争夺市场份额，而是希望帮助美国小企业将产品更多地卖到中国。
公司发言人Greg Jenkins在电邮中称，马云本周正在美国访问，宣讲阿里巴巴的全球战略，并希望帮助澄清对于公司的误解。
“我们到这里来不是要竞争，”马云周二在纽约经济俱乐部称。
阿里巴巴绝大部分营收来自其占据绝对优势的国内网上商城，但该公司一直在海外积极投资一系列产业。
不过公司在美国的扩张方式比较保守，并没有像一些人臆测的那样，在去年9月创纪录的250亿美元IPO完成后对美国市场发动直接突袭。
马云表示，他经常被问到阿里巴巴是否会“侵入”美国，并与亚马逊(AMZN.O)及Ebay(EBAY.O)展开争夺。去年该公司推出了一个直接面向消费者的小型美国网站11Main.com，是一个针对小企业的互联网销售平台。
“我们的战略和机遇是帮助美国的小型企业前往中国发展，在中国销售他们的产品。”马云说。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。