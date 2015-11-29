五矿发展拟定增融资至多42.6亿 与阿里合建金属电商平台

上证所今年对于并购重组监管将严防杠杆和跨界等五大风险
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
路透上海11月28日 - 中国五矿发展股份有限公司(600058.SS)周六公告称，拟向控股股东五矿股份及其他投资者定向增发股票，融资至多42.56亿元人民币，募资投向项目之一就是其与阿里创投等一起增资金属电商平台项目。
公告指出，本次发行的定价基准日为审议此次增发的股东大会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的90%。五矿股份拟认购不低于本次实际增发总数10%的股份。
本次募资将用于金属电商平台项目、智慧物流体系项目、电商线下体系项目、供应链金融及偿还银行贷款。其中五矿发展、阿里创投与五矿电商员工激励平台三方向五矿电商增资5.93亿元，其中五矿发展和阿里创投分别投资2.04亿元和3.17亿元，持有增资后五矿电商的46%和44%股权。
五矿发展的传统业务优势是集中在产业链上游，包括对钢厂开展合作促进销售，对贸易商提供物流、加工及金融服务。阿里创投及其关联方阿里巴巴（www.1688.com）的优势集中在产业链下游，通过信息平台和运营手段掌握大量买家卖家资源，同时提供线上技术和平台运营服务。
1688.com是阿里巴巴集团(BABA.N)子公司，主要负责B2B业务板块。
五矿发展拥有遍布全球的200多个营销和物流网点和符合钢铁业特色的金融、物流、加工体系，是中国最大的综合性钢铁流通服务商，旗下五矿电商“鑫益联”平台的年交易量超过1,200万吨。
五矿发展自8月中开始停牌，筹划定向增发，上一交易日收报37.31元。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出，今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。