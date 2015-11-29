五矿发展拟定增融资至多42.6亿 与阿里合建金属电商平台

路透上海11月28日 - 中国五矿发展股份有限公司(600058.SS)周六公告称，拟向控股股东五矿股份及其他投资者定向增发股票，融资至多42.56亿元人民币，募资投向项目之一就是其与阿里创投等一起增资金属电商平台项目。

公告指出，本次发行的定价基准日为审议此次增发的股东大会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的90%。五矿股份拟认购不低于本次实际增发总数10%的股份。

本次募资将用于金属电商平台项目、智慧物流体系项目、电商线下体系项目、供应链金融及偿还银行贷款。其中五矿发展、阿里创投与五矿电商员工激励平台三方向五矿电商增资5.93亿元，其中五矿发展和阿里创投分别投资2.04亿元和3.17亿元，持有增资后五矿电商的46%和44%股权。

五矿发展的传统业务优势是集中在产业链上游，包括对钢厂开展合作促进销售，对贸易商提供物流、加工及金融服务。阿里创投及其关联方阿里巴巴（www.1688.com）的优势集中在产业链下游，通过信息平台和运营手段掌握大量买家卖家资源，同时提供线上技术和平台运营服务。

1688.com是阿里巴巴集团(BABA.N)子公司，主要负责B2B业务板块。

五矿发展拥有遍布全球的200多个营销和物流网点和符合钢铁业特色的金融、物流、加工体系，是中国最大的综合性钢铁流通服务商，旗下五矿电商“鑫益联”平台的年交易量超过1,200万吨。

五矿发展自8月中开始停牌，筹划定向增发，上一交易日收报37.31元。（完）