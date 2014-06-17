（更正）焦点：阿里巴巴公布27名合伙人名单

图为阿里巴巴总部门前的logo。 REUTERS/Lang Lang

(更正：因英文原文有误，内文第五段应为董建华是“阿里巴巴财务主管姚允仁妻子的舅舅”，非“姚允仁的岳父”。)

路透北京6月16日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴周一公布了集团27名合伙人身份以及董事会成员名单，同时还披露，该公司迅猛成长的脚步在最近一季有所放慢。

阿里巴巴在更新后的招股说明书中表示，合伙人包括公司创始人马云、董事局执行副主席蔡崇信和首席执行官(CEO)陆兆禧。合伙人握有独家提名九人董事会中多数人选的权力，实际上也就确保了公司的控制权仍掌握在内部人士手中。

受邀在IPO之后加入集团董事会的四名独立董事中，包括香港特区首任行政长官董建华、雅虎(YHOO.O)创始人杨致远和前高盛(GS.N)副总裁J. Michael Evans。

阿里巴巴在夏末上市后，筹资规模料将超越Facebook(FB.O)于2012年IPO时创下的150亿美元。不过投资者和公司治理专家已经对阿里巴巴信息披露不足，以及马云旗下神秘的第三方交易网提出质疑。

董建华的加入可能会让阿里巴巴不再那么神秘，不过他的上任也充满了争议。他是阿里巴巴财务主管姚允仁妻子的舅舅。

“以西方公司治理的观点来看，他的家族关系是个不利因素，但以亚洲人的观点而言很可能就是有利的，”波士顿大学管理学院教授James Post表示。“董事会在未来数年将成为东西方公司治理模式碰撞的地方。”

阿里巴巴五名执行董事分别为马云、蔡崇信、陆兆禧、首席运营官张勇、以及软银(9984.T) 社长孙正义。软银是阿里巴巴最大的股东，持股34.3%。

阿里巴巴此前曾表示，公司共有28名合伙人，每年推选一次。该公司周一并未对合伙人的变动作出解释。

浏览阿里巴巴合伙人与董事相关图表，请点选link.reuters.com/gum22w

**营收成长放慢**

周一提交的文件还透露出有关阿里巴巴业务情况的更多信息。该公司掌控的交易数量超过亚马逊(AMZN.O)和eBay(EBAY.O)的总和。

阿里巴巴公布，截止3月当季的净利攀升32%至55.43亿元人民币(8.927亿美元)，营收增长38%达到120.31亿元，增幅逊于前一季的62%。

雅虎股价收跌逾5%。该股趋向于跟随其在阿里巴巴约24%股份的价值而波动。

阿里巴巴旗下淘宝业务在截止3月当季的总交易额上升32%至2,950亿元，同期天猫商城总交易额增加90%至1,350亿元。两方面业务的成长率均较前几个季度下降。

“如果是和第四季相比，按季增幅总是会有缩减，但这一次缩减程度比较严重，”JMP Securities的分析师Ronald Josey说。(完)

(编译 郑茵/徐文焰; 审校 李春喜)

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