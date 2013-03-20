马云：未来五年中国30%的零售销售将为网购

路透香港3月20日 - 中国最大电子商务企业阿里巴巴主席马云周三在瑞士信贷亚洲投资会议上称，他预期未来五年中国30%的零售销售将为网购。

马云说他的预测是基于保守估计。他表示，未来五年将是中国电子商务的黄金时期。(完)