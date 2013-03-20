马云：未来五年中国30%的零售销售将为网购

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月6日
路透4月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:48时，1港元=0.88766人民币)
路透香港3月20日 - 中国最大电子商务企业阿里巴巴主席马云周三在瑞士信贷亚洲投资会议上称，他预期未来五年中国30%的零售销售将为网购。
马云说他的预测是基于保守估计。他表示，未来五年将是中国电子商务的黄金时期。(完)
(编译 王丽鑫; 审校 蔡美珍)
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路透4月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:48时，1港元=0.88766人民币)
路透香港4月6日 - 香港投资公司--东英金融周四称，今天与光证国际、南南合作金融中心签署协议，共同组建一带一路基金，首期规模为2亿美元。
路透香港4月6日 - 国际会计和谘询公司罗兵咸永道（普华永道、资诚）周四发表最新调查显示，香港大多数的金融机构有意与金融科技公司结成合作伙伴，多于内部改造，惟资讯保安及人才竞争问题令人头痛。