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中国财经 | 2015年 11月 23日 星期一 18:01 BJT

阿里巴巴马云正就收购香港南华早报进行商谈--彭博

路透上海11月23日 - 彭博周一援引未具名知情消息人士的话报导，阿里巴巴集团(BABA.N)创始人兼董事局主席马云正在就收购香港南华早报股权进行商谈。

彭博称，商谈已进入高级阶段，签约仪式即将公布。报导未披露交易的财务细节。

阿里巴巴发言人拒绝置评。记者未能立即联系到南华早报管理人士予以评论。(完)

(编译 刘秀红；审校 李婷仪)

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