阿里巴巴马云正就收购香港南华早报进行商谈--彭博

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海11月23日 - 彭博周一援引未具名知情消息人士的话报导，阿里巴巴集团(BABA.N)创始人兼董事局主席马云正在就收购香港南华早报股权进行商谈。
彭博称，商谈已进入高级阶段，签约仪式即将公布。报导未披露交易的财务细节。
阿里巴巴发言人拒绝置评。记者未能立即联系到南华早报管理人士予以评论。(完)
(编译 刘秀红；审校 李婷仪)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)