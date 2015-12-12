阿里巴巴收购香港南华早报

中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透12月11日 - 中国电商巨擘阿里巴巴集团(BABA.N)表示，将收购南华早报集团有限公司(0583.HK)的媒体资产，其中包括南华早报。
该交易还包括几种出版物的授权，包括香港版Elle、Cosmopolitan和时尚芭莎(Harper's Bazaar)。
目前该交易的财务细节尚未披露。
根据汤森路透数据，南华早报集团有限公司市值为30.4亿港元(3.92亿美元)。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。