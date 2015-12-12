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中国财经 | 2015年 12月 12日 星期六 10:49 BJT

阿里巴巴收购香港南华早报

路透12月11日 - 中国电商巨擘阿里巴巴集团(BABA.N)表示，将收购南华早报集团有限公司(0583.HK)的媒体资产，其中包括南华早报。

该交易还包括几种出版物的授权，包括香港版Elle、Cosmopolitan和时尚芭莎(Harper's Bazaar)。

目前该交易的财务细节尚未披露。

根据汤森路透数据，南华早报集团有限公司市值为30.4亿港元(3.92亿美元)。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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