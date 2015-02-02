马云称阿里巴巴旗下蚂蚁金融今年不会上市

沪深证交所两融余额周三减少53.8亿元 创近三个月新低
路透上海5月11日 - 中国股市沪综指周三收跌0.90%。沪深证交所融资融券余额当日减少53.8亿元人民币，连续四日下降；两市两融余额为8,957.5亿元，创近三个月新低。
路透香港2月2日 - 阿里巴巴董事局主席马云周一表示，他希望阿里巴巴旗下的金融子公司在亚洲上市，但确切的上市时间和地点尚不清楚。
在被问及是否有可能今年将蚂蚁小微金融服务集团上市时，马云称不会。(完)
(编译 王洋; 审校 利棣儿)
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路透上海5月11日 - 上海证券报周四报导，中央企业--中国商用飞机有限责任公司拟成立商飞资本投资公司，通过其筹建超百亿元人民币规模的大飞机投资基金，用以扶持大飞机产业链发展。
路透上海5月11日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.9041元附近，较上日升值约25点。