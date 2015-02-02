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中国财经 | 2015年 2月 3日 星期二 07:45 BJT

马云称阿里巴巴旗下蚂蚁金融今年不会上市

路透香港2月2日 - 阿里巴巴董事局主席马云周一表示，他希望阿里巴巴旗下的金融子公司在亚洲上市，但确切的上市时间和地点尚不清楚。

在被问及是否有可能今年将蚂蚁小微金融服务集团上市时，马云称不会。(完)

(编译 王洋; 审校 利棣儿)

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