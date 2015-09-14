阿里巴巴回应股价或再腰斩说 指称巴伦周刊断章取义（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增阿里巴巴的回应)
路透9月13日 - 巴伦周刊在9月14日刊出的封面文章称，阿里巴巴(BABA.N)股价可能再跌50%。阿里巴巴股价最近跌破发行价，逆转上市后前两个月急涨75%的升势。
巴伦周刊给出这样悲观预期的原因包括：中国经济形势艰困，电子商务竞争愈发激烈，且对该公司文化和治理的审查加强。
阿里巴巴发言人Bob Christie表示，该篇文章“内容与事实不符，断章取义，记者的结论有误导性。”阿里巴巴已针对这项报导于网站上张贴一封信函，向巴伦周刊的编辑提出投诉。
阿里巴巴运营两个大型零售网站，最近警告交易量低于预期。之前该公司公布，6月当季商品交易总量增幅降至34%，慢于之前超过50%的增速。
“随着中国经济增速降至六年来最慢，这种情况只会恶化，”巴伦周刊称。
按最新股价计算，该公司市值为1,600亿美元，但该股市盈率约为25倍，巴伦周刊称，该比率应向eBay的15倍靠拢。
阿里巴巴在该信函中表示，报导中的市盈率对比存在瑕疵，较为恰当的是与中国同业相互比较，而非未于中国运营的eBay。(完)
(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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