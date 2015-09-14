阿里巴巴回应股价或再腰斩说 指称巴伦周刊断章取义（更新版）

(新增阿里巴巴的回应)

路透9月13日 - 巴伦周刊在9月14日刊出的封面文章称，阿里巴巴(BABA.N)股价可能再跌50%。阿里巴巴股价最近跌破发行价，逆转上市后前两个月急涨75%的升势。

巴伦周刊给出这样悲观预期的原因包括：中国经济形势艰困，电子商务竞争愈发激烈，且对该公司文化和治理的审查加强。

阿里巴巴发言人Bob Christie表示，该篇文章“内容与事实不符，断章取义，记者的结论有误导性。”阿里巴巴已针对这项报导于网站上张贴一封信函，向巴伦周刊的编辑提出投诉。

阿里巴巴运营两个大型零售网站，最近警告交易量低于预期。之前该公司公布，6月当季商品交易总量增幅降至34%，慢于之前超过50%的增速。

“随着中国经济增速降至六年来最慢，这种情况只会恶化，”巴伦周刊称。

按最新股价计算，该公司市值为1,600亿美元，但该股市盈率约为25倍，巴伦周刊称，该比率应向eBay的15倍靠拢。

阿里巴巴在该信函中表示，报导中的市盈率对比存在瑕疵，较为恰当的是与中国同业相互比较，而非未于中国运营的eBay。(完)

(编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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