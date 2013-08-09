支付宝下周将推信用支付

路透上海8月9日 - 上海证券报周五报导，在延迟了近四个月之后，阿里巴巴集团旗下的阿里金融将于下周推出针对支付宝个人用户的信用支付产品，用户使用支付宝付款不用再捆绑信用卡或储蓄卡，能够直接透支消费，该产品的资金提供方为上海农商银行。

阿里金融有关人士表示，此次推出的信用支付产品将不仅仅包括此前宣布的湖南、浙江等客户群体，还包括上海等其他城市，预计在经过上述地区的试点之后，再进行全国性的推广。

阿里金融未来将根据用户交易数据进行授信，信用额度可用于在淘宝等购物支付，最长38天免息。信用支付手续费由商户或客户自行承担，费用在0.8%-1%之间，信用授信额度上限为5,000元人民币。

报导称，在合作中，阿里巴巴集团和银行共同承担风险。为此，阿里金融去年在重庆成立了一家担保公司--商诚担保公司。在银行为个人消费者提供信用额度之时，该担保公司将承担担保责任。

阿里金融事业群总裁胡晓明此前曾表示，经统计，今年阿里巴巴的个人消费者客户的信贷需求不超过10亿元，预计信用支付今年的发放总额在4至5个亿元之间。

此前，阿里金融曾推出针对淘宝和天猫卖家的小额信贷，由阿里金融旗下两家小贷公司负责发放贷款。截止到二季度末，阿里金融自营小微信贷业务开展三年来，已经累计为超过32万家电商平台上的小微企业、个人创业者提供纯信用贷款的融资服务，累计投放贷款超过1,000亿元，户均贷款4万元。

淘宝、天猫、支付宝都是阿里巴巴集团旗下成员，前两者分别是国内最大的C2C和B2C电子商务网站，后者是最大的第三方支付机构。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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