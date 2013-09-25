支付宝等17家第三方支付机构获跨境支付牌照--报载

路透上海9月25日 - 据上海证券报周三报导，支付宝等17家第三方支付公司已获得跨境电子商务外汇支付业务试点资格，这些公司主要分布在五地，不过每家获得业务资格有所侧重。

据一位消息人士透露，近日，支付宝、汇付天下等多家企业接到国家外汇局的口头通知，被告知他们已获得跨境支付业务试点资格，“不过纸质的文件还没拿到手。”

总部设立在上海的汇付天下、通联、银联电子支付、东方电子支付、快钱等八家支付公司获准开展跨境电子商务外汇支付业务试点。东方电子支付业务范围限于货物贸易，其他七家公司限于货物贸易、留学教育、航空机票及酒店住宿。总部设立在重庆的易极付公司获准试点，业务类型限于货物贸易。

总部设立在深圳的财付通和钱宝科技获准试点，腾讯(0700.HK)旗下财付通的业务范围限于货物贸易、航空机票及酒店住宿，后者则限于货物贸易。而总部设立在杭州的支付宝和贝付科技亦获准试点，前者业务范围限于货物贸易，留学教育、航空机票及酒店住宿，后者则限于货物贸易及留学教育。

另外，总部设立在北京的通融通、爱农驿站科技服务有限公司、钱袋网、银盈通获准试点，前二者业务范围限于货物贸易、留学教育、航空机票及酒店住宿。

今年3月，外汇局曾下发《支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见》，决定在上海、北京、重庆、浙江、深圳等地开展试点。允许参加试点的支付机构集中为电子商务客户办理跨境收付汇和结售汇业务。

外汇局规定，试点支付机构为客户集中办理收付汇和结售汇业务，货物贸易单笔交易金额不得超过等值1万美元，留学教育、航空机票和酒店项下单笔交易金额不得超过等值5万美元。

业内人士表示，第三方支付机构跨境支付业务试点的铺开，不但直接利好参与试点的支付机构，还将利好境内的电商平台和网上卖家。通过试点支付机构，网上个人卖家可以直接与境外买家进行交易，无需再为个人结售汇等繁琐的手续而困扰。同时境内消费者亦可通过单币种的人民币卡通过试点支付机构在境外网站上消费。（完）

(发稿 林琦； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。