支付宝将投5亿元力推电商货到付款

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海/北京3月19日电--中国领先的第三方支付平台支付宝(www.alipay.com)周一宣布,将在未来三年内投资5亿元人民币推动中国电子商务货到付款(COD)体系发展.
支付宝副总裁樊治铭在新闻发布会上表示,此次投资将主要用於大陆电子商务COD支付硬体升级、物流创新业务开发以及市场等方面.且按照计划,今年全年将针对电商COD市场投入3万台支付宝POS.
"今年在POS终端的投资金额预计达到近1亿元,在年内完成一、二级城市的布局後,明後年将继续推动三、四级市场的电商COD升级",樊治铭称.
今年一季度,支付宝已向市场投入数千台POS终端,覆盖全国逾60家区域配送公司;预计今年上半年,总共将对电子商务COD市场投入1万台终端设备,并实现中国大陆一线城市所有区域配送公司的全覆盖.
另外,作为支付宝货到付款战略的重要部份,支付宝将引入整合POS刷卡与货单资讯管理功能的支付宝终端设备,实现电子商务货到付款资金与物流资讯的即时匹配.
目前,国内大型B2C(企业对个人)平台当当网DANG.N已率先应用了支付宝的货到付款支付方案.统计数据显示,中国大陆除阿里巴巴旗下的天猫平台以外,70%的B2C交易额是通过货到付款的方式完成的.
同时,由於POS刷卡货到付款对硬体设备投入要求较大,中国大陆排名前100位的B2C电子商务公司中,能为用户提供POS刷卡货到付款服务的只有不到20%,大部份货到付款服务仍然停留在现金支付状态.
"通过支付宝的货到付款解决方案,货款最快在货物送达的24小时内即可到达B2C商户的支付宝帐户",支付宝B2C事业部总经理董小玲并指出,而在目前货到付款的收款方式下,商家要在多个工作日後才能收到货款.
支付宝公司成立於2004年,用户覆盖了整个C2C(个人对个人)、B2C及B2B(企业对企业)领域,根据其官方网站数据显示,截至2011年末,公司注册用户已突破6.5亿.
支付宝的母公司--阿里巴巴集团是中国最大的电子商务集团,集团旗下B2B业务分支--阿里巴巴1688.HK已在香港上市.(完)
--发稿 林琦/尹嫄婷; 审校 乔艳红
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