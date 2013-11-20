支付宝联手五基金推招财宝--报载

路透上海11月20日 -在闲置资金理财产品--余额宝获得成功后，中国最大电子商务企业阿里巴巴集团旗下支付宝又在蕴酿新产品。据东方早报周三报导，支付宝计划联手南方基金等五家基金推出“招财宝”，目标市场为短期理财市场。

此次合作的基金公司还包括工银瑞信基金公司、德邦基金公司、道富基金公司与易方达基金公司，合作基金产品的封闭期最短为七天，最长为90天。

报导引述消息人士的话称，此次支付宝的合作采取一家公司一只产品的策略，即南方基金提供七天期理财基金、工银瑞信提供30天理财基金、德邦基金和道富基金分别提供45天和60天期理财基金，易方达提供90天的理财基金产品。各期限产品视准备程度分批上线。

余额宝是互联网金融高速发展的典型代表，其挂钩的基金产品--天弘增利宝货币基金推出短短五个月内规模已超过1,000亿元人民币，成为国内最大基金。近期，中国另一互联网巨头百度(BIDU.O)亦在其理财平台推出华夏基金公司的短期理财基金。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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