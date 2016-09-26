支付宝接入全球十大空港 内地游客机场内可用手机支付

路透上海9月26日 - 继百货、餐饮等境外消费场景后，中国最大第三方支付平台支付宝周一宣布，联手香港机场、慕尼黑机场等全球十大机场，自下月起在当地机场内向内地游客提供手机支付等服务。

支付宝为阿里巴巴(BABA.N)关联企业蚂蚁金服旗下公司。据公司新闻稿，此次与支付宝合作的机场还包括新加坡樟宜机场、日本东京成田机场、大阪关西机场、韩国首尔仁川机场、新西兰奥克兰机场、泰国曼谷素万那普机场、台湾桃园机场和澳门机场，合作机场中的五家为国际排名前三十的大型国际机场。

蚂蚁金服国际事业部副总裁彭翼捷表示，十家境外机场的合作是公司“全球未来机场计划”的第一步，以后这一模式将推广到全球更多的地区，目前已经和欧美多个大型枢纽机场达成合作意向，不久内地游客将可以在全球更多的机场使用支付宝。她希望，未来支付宝可以覆盖30家接待中国出境游客最多的境外机场。

近年来中国出境游市场快速发展，上半年大陆出境游人数达5,903万人次，同比增长4.3%，内地继续蝉联全球出境旅游人次和消费额的双料冠军。

新闻稿称，在接入合作的基础上，支付宝将利用移动技术和大数据，帮助各地机场提供移动服务能力。今后，用户在境外机场，不仅可以刷支付宝消费，还有望实现航班提醒、室内导航、一键叫电瓶车等移动应用服务。

另外，这十家境外机场还将依托支付宝平台，为内地游客打造无现金消费和一键打吃喝玩乐的服务。游客一进入机场后，支付宝可通过大数据分析游客喜好，有针对性的推送商家优惠，并利用定位告知游客商铺位置。

近两年，支付宝在境外市场持续拓展，截止8月，在欧美、日韩、东南亚和港澳台等国家和地区，支付宝已接入8万多家线下门店，范围涵盖免税店、餐饮、百货、便利店和打车出行等领域。（完）