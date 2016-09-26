支付宝接入全球十大空港 内地游客机场内可用手机支付

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月26日 - 继百货、餐饮等境外消费场景后，中国最大第三方支付平台支付宝周一宣布，联手香港机场、慕尼黑机场等全球十大机场，自下月起在当地机场内向内地游客提供手机支付等服务。
支付宝为阿里巴巴(BABA.N)关联企业蚂蚁金服旗下公司。据公司新闻稿，此次与支付宝合作的机场还包括新加坡樟宜机场、日本东京成田机场、大阪关西机场、韩国首尔仁川机场、新西兰奥克兰机场、泰国曼谷素万那普机场、台湾桃园机场和澳门机场，合作机场中的五家为国际排名前三十的大型国际机场。
蚂蚁金服国际事业部副总裁彭翼捷表示，十家境外机场的合作是公司“全球未来机场计划”的第一步，以后这一模式将推广到全球更多的地区，目前已经和欧美多个大型枢纽机场达成合作意向，不久内地游客将可以在全球更多的机场使用支付宝。她希望，未来支付宝可以覆盖30家接待中国出境游客最多的境外机场。
近年来中国出境游市场快速发展，上半年大陆出境游人数达5,903万人次，同比增长4.3%，内地继续蝉联全球出境旅游人次和消费额的双料冠军。
新闻稿称，在接入合作的基础上，支付宝将利用移动技术和大数据，帮助各地机场提供移动服务能力。今后，用户在境外机场，不仅可以刷支付宝消费，还有望实现航班提醒、室内导航、一键叫电瓶车等移动应用服务。
另外，这十家境外机场还将依托支付宝平台，为内地游客打造无现金消费和一键打吃喝玩乐的服务。游客一进入机场后，支付宝可通过大数据分析游客喜好，有针对性的推送商家优惠，并利用定位告知游客商铺位置。
近两年，支付宝在境外市场持续拓展，截止8月，在欧美、日韩、东南亚和港澳台等国家和地区，支付宝已接入8万多家线下门店，范围涵盖免税店、餐饮、百货、便利店和打车出行等领域。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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