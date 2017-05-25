支付宝在香港推出首个非人民币支付应用程序

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。
蚂蚁金服称，“支付宝HK”可用港币进行移动支付，周四起香港将有逾2,000家店接受这种支付形式。运营该平台的蚂蚁金服是阿里巴巴(BABA.N)旗下关联公司。
蚂蚁金服集团国际事业部总裁道格拉斯·费根(Douglas Feagin)称，在香港推出本地货币手机支付，是蚂蚁金服迈出的重要一步，更加接近在更多市场为更多用户服务的目标。
此举将有助于该公司线下商务向中国大陆之外地区扩展。该公司竞争对手有腾讯控股旗下的微信支付。
该公司称，支付宝现有逾4.5亿活跃用户，在中国有逾200万实体商家接受支付宝付款。(完)
(编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。