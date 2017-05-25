支付宝在香港推出首个非人民币支付应用程序

路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。

蚂蚁金服称，“支付宝HK”可用港币进行移动支付，周四起香港将有逾2,000家店接受这种支付形式。运营该平台的蚂蚁金服是阿里巴巴(BABA.N)旗下关联公司。

蚂蚁金服集团国际事业部总裁道格拉斯·费根(Douglas Feagin)称，在香港推出本地货币手机支付，是蚂蚁金服迈出的重要一步，更加接近在更多市场为更多用户服务的目标。

此举将有助于该公司线下商务向中国大陆之外地区扩展。该公司竞争对手有腾讯控股旗下的微信支付。

该公司称，支付宝现有逾4.5亿活跃用户，在中国有逾200万实体商家接受支付宝付款。(完)