支付宝获香港首批储值支付工具牌照 当地用户将拥港币帐户

- 路透上海8月25日 - 中国阿里巴巴集团(BABA.N)关联企业蚂蚁金服周四稍晚宣布，旗下支付宝香港已获批香港金融管理局颁发的首批储值支付工具牌照。短期内香港支付宝用户不仅可拥有人民币帐户，亦将拥有自己的港币帐户。

公司新闻稿称，此次获批新牌照，意味着未来支付宝不仅能继续服务香港商家，还能服务香港市民。支付宝香港在获得牌照的第一项服务，就是提高香港市民网购支付的便利度。 新的港币充值服务将于10月上线，现在的支付宝卡将于同日停售。

数据显示，支付宝是香港市民在内地电商平台上购物时最常用的支付平台，有近四分之一的香港市民曾在网购过程中使用支付宝。新闻稿称，支付宝有望逐步为香港市民提供更多场景的电子支付服务。

蚂蚁金服国际事业部副总裁彭翼捷表示，“获得香港金管局颁发的牌照，对我们来说是很大的鼓舞，我们会以此为契机，希望在不久的将来，让香港用户不论在香港、内地还是其他，都能享受既安全又便捷的无现金消费体验。”

目前支付宝占据中国内地第三方支付市场近六成市场份额，拥有超过4.5亿活跃用户，每天处理交易超过1.6亿笔。在内地已有超过80万家线下商户和逾百万出租车及专车接入支付宝，在境外，支付宝扫码付已接入70个国家和地区超过8万家商户。（完）