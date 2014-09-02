支付宝与华为联手推国内首个指纹支付标准方案

路透上海9月2日 - 中国互联网支付巨头--阿里巴巴集团旗下支付宝与全球电信设备大厂华为近日联手推出国内首个指纹支付的标准方案。在华为即将推出的Mate 7手机上，用户可在支付宝钱包的APP（应用程序）中开启指纹支付。

支付宝微博指出， 这是继三星(005930.KS)旗下Galaxy S5之后第二款支持支付宝钱包指纹支付的手机。未来支付宝的指纹支付方案会推广到更多型号的手机上。

微博称，在指纹识别的安全性上，华为提供的是芯片级的安全解决方案，指纹信息管理、加密、验证、存储程序均运行在芯片TrustZone的安全OS中，安卓系统和第三方应用软件都无法访问到这个被隔离的区域，保证了指纹的运行环境安全。

作为全球排名第三的智能手机厂商的华为，将是业内第一家在安卓系统上采用按压式指纹传感器的手机厂商。

上海证券报周二报导称，目前已经有手机厂商正与支付宝接触洽谈，其中包括苹果公司(AAPL.O)。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。