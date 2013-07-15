余额宝产品规模破百亿 互联网基金业务在争议中前行

路透北京7月15日 - 互联网基金业务在争议中前行。中国证券报周一报导称，天弘基金与支付宝合作的“增利宝&余额宝”规模已突破百亿元人民币。

余额宝是指天弘基金与阿里巴巴集团旗下支付宝合作的一项互联网基金业务。6月中旬，支付宝开设余额宝业务，支付宝客户可将资金转入余额宝后自动申购天弘增利宝货币基金，可随时用于支付。

支付宝公司成立于2004年，用户覆盖了整个C2C(个人对个人)、B2C及B2B(企业对企业)领域。支付宝的母公司--阿里巴巴集团是中国最大的电子商务集团，集团旗下B2B业务分支--阿里巴巴1688.HK已在香港上市.

余额宝推出伊始即饱受争议。证监会6月下旬表示，支付宝推出的余额宝，为投资者提供了更多投资理财选择，是市场创新的积极探索，证监会积极支持市场创新发展，为市场创新发展提供制度保障和宽松环境。

不过，人民银行金融消费权益保护局局长焦瑾璞本月初也表示，余额宝本质上是一个基金产品，风险提示有待改进。

6月份，中国银行间市场持续的“钱荒”及股市下跌令公募基金规模一个月缩水接近5,000亿。6月底，整个公募基金资产管理规模不足3.5万亿，创下年内新低；其中，缩水最为严重的是货币型基金，整个6月份规模减少了2,601.85亿元，仅剩3,038.69亿元，缩水比例达到46.13%。(完)

(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)

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