支付宝称1-10月移动支付占比跳增至54%

路透上海12月8日 - 蚂蚁金融服务集团旗下支付宝称，今年1-10月移动支付笔数占比跳增至54%，去年全年为22%。支付宝为阿里巴巴集团(BABA.N)的关系企业。

新闻稿指出，这有一部分是因为农村及较小型城镇的消费者，逐渐将移动装置作为线上购物的主要工具。

但今年以来，移动支付仍有超过55%是来自一线城市及沿海省份。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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