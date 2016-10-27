（更正）支付宝在美国拓展移动支付业务 针对中国出境游客（10月25日）

（更正：因译文有误，内文第五段“蚂蚁金服集团董事长彭蕾”应改为“负责国际业务的蚂蚁金服集团副总裁彭翼捷”）

路透法兰克福10月24日 - 通过与支付处理商First Data (FDC.N)和Verifone (PAY.N)合作，支付宝正在向美国拓展其移动支付应用服务。这是支付宝为实施面向国外旅游的中国消费者的一项全球策略而达成的最新交易。

过去一年中通过在亚洲和欧洲建立的合作关系，支付宝开始积极向中国以外的市场扩展。比如，在英国，高档百货店Harrods和Selfridges，零售商Holland & Barrett和Body Shop现在都接受支付宝付款。

支付宝并不寻求与中国市场以外的主要支付服务商直接竞争，其针对的是快速增长的中国人出境旅游市场。据联合国世界旅游组织，2014年中国出境旅游总人数达到1.17亿人次，预计到2020年将翻番。

支付宝与Verifone的协议在周一宣布。通过该协议，支付宝将目光对准零售、奢侈品、保健品和百货商场等领域的一线商家。Verifone在全球提供超过2,900万台支付设备和终端；First Data服务于超过六百万个商业场所。

负责国际业务的蚂蚁金服集团副总裁彭翼捷在近期的采访中称，公司有志在未来十年成为全球支付供应商，中国以外的交易量能够占到60%。“我们未来十年的目标是拥有20亿用户，”她说道。

法国支付终端提供商Ingenico (INGC.PA) 8月时宣布与支付宝达成一项扩展协议，允许欧洲的商家通过Ingenico的支付网关接受到访该地区的支付宝用户的付款。

德国的Wirecard (WDIG.DE)正在开发二维码支付系统，以便欧洲商家接受支付宝用户的付款。二维码支付在中国广为流行。

支付宝与英国的移动支付初创企业Zapper也签订了类似协议，中国游客可在英国的逾1000家餐厅使用二维码支付。(完)