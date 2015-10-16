支付宝拓展境外线下应用场景 明年底接入商户逾50万家

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海10月16日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴(BABA.N)关联企业蚂蚁金服国际事务部总裁彭翼捷日前透露，支付宝正在全球范围内拓展各种线下应用场景，为增长快速的中国出境游客提供当地服务。目前，接入支付宝的海外商户已经超过5万家。
他希望，到2016年底支付宝接入的海外商户数能超过50万。
支付宝从2014年底开始为中国游客拓展境外服务，目标是让用户不需要兑换外币也能在当地畅通无阻地旅行并拥有优质体验。首批开拓的市场包括香港、韩国、东南亚、日本和欧洲等20多个国家和地区，都是目前最热门的中国游客境外旅游目的地。在过去12个月，支付宝已经为2,500万用户提供了线上或线下的跨境服务。
公司新闻稿称，支付宝的境外旅游业务能用于订购30多家航空公司航班，亦可在Agoda、booking.com、Airbnb等国际主要酒店预订网站订购酒店。同时，支付宝用户可在近5万家商户中使用扫码付服务，这些商户包括大型百货公司、时装和化妆品店、餐馆、酒店、便利店和免税店。
另外，用户前往韩国、泰国、新加坡和澳门前，能先通过支付宝预购当地交通卡，到达后和当地人一样使用公共交通设施。彭翼捷透露，在今年年底前，Uber也会在全球范围内接入支付宝。
支付宝此前曾宣布，五年内支付宝计划在最受中国出境游客欢迎的主流国家和地区覆盖100万个境外商户，并服务1亿出境消费的旅客。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。