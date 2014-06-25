支付宝与美国Startup Stripe达成支付协议

路透旧金山6月24日 - 美国支付服务企业Startup Stripe和中国的支付宝达成一项协议，允许中国买家在Startup上对所购买产品进行支付。目前还很少有西方支付服务公司与支付宝签署协议。

支付宝处理中国约一半的网上交易。Stripe称，这笔交易将使其客户更轻松地处理来自中国的采购。支付宝在被分拆前曾是中国电子商务巨擘阿里巴巴的一部分。

Stripe表示，它支持的信用卡品牌几乎没有可以在中国使用的。该公司决定新增对支付宝的支持，充当中国消费者与依赖Stripe处理支付的企业之间的桥梁。人们通常拿Stripe与Ebay旗下的PayPal进行比较。

Stripe总裁兼共同创始人John Collison接受采访时称，“我想人们还没有意识到网络经济四分五裂的程度有多大，”

Collison补充称，目前多数企业接受的还只是世界上一小部分人的在线支付。“今年我们一直致力于让Stripe真正很好地为全球企业服务。”(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。