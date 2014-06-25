支付宝与美国Startup Stripe达成支付协议

中国钢铁产能过剩的基本面未完全改变 仍需去产能、去杠杆--中钢协
路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。
路透旧金山6月24日 - 美国支付服务企业Startup Stripe和中国的支付宝达成一项协议，允许中国买家在Startup上对所购买产品进行支付。目前还很少有西方支付服务公司与支付宝签署协议。
支付宝处理中国约一半的网上交易。Stripe称，这笔交易将使其客户更轻松地处理来自中国的采购。支付宝在被分拆前曾是中国电子商务巨擘阿里巴巴的一部分。
Stripe表示，它支持的信用卡品牌几乎没有可以在中国使用的。该公司决定新增对支付宝的支持，充当中国消费者与依赖Stripe处理支付的企业之间的桥梁。人们通常拿Stripe与Ebay旗下的PayPal进行比较。
Stripe总裁兼共同创始人John Collison接受采访时称，“我想人们还没有意识到网络经济四分五裂的程度有多大，”
Collison补充称，目前多数企业接受的还只是世界上一小部分人的在线支付。“今年我们一直致力于让Stripe真正很好地为全球企业服务。”(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
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路透北京4月24日 - 针对保监会近日下发通知要求严防严管严控保险市场违法违规行为，新华社周一发表评论称，治理保险乱象，既要有“风险清单”，更要有“问责清单”；监管者则应切实负起监管责任，严防监守自盗，并对一切违法行为敢于亮剑，严防内外勾结干扰监管工作正常进行。
路透北京4月24日 - 中国股市沪综指周一收跌1.4%至逾三个月新低。分析师指出，今日大盘低开后迅速下探并维持低位震荡。盘中个股普跌，尾市在权重股奋力护盘下，跌幅有所收窄。近期国内外市场不确定性风险加大，加之市场热点匮乏，资金避险情绪升温，料大盘将继续震荡寻底。