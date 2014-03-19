支付宝财付通称不受监管趋紧影响

路透上海3月19日 -在媒体近日报导中国央行将对第三方支付机构的网络支付业务加强监管之际，国内两大网络支付平台--阿里巴巴IPO-ALIB.N旗下支付宝和腾讯(0700.HK)旗下财付通迅速回应称，业务不会受到影响。

据新华网报导，央行近日下发支付机构网络支付业务管理办法征求意见稿。主要内容包括：支付机构不得为金融机构以及从事融资、理财、担保、货币兑换等金融业务的其他机构开立支付账户。个人支付账户转账单笔金额不得超过1,000元人民币，同一客户所有支付账户转账年累计金额不得超过1万元。个人支付账户单笔消费金额不得超过5,000元，同一个客户所有支付账户消费月累计金额不得超过1万元。

支付宝官方微博表示，“基于我们对政策的理解和跟监管部门的沟通，支付宝快捷支付用户申购和赎回余额宝，现在和未来都不会受到任何影响，请大家放心。”

微博还指出，征求意见稿属于草案，并未正式颁布，更没有实施，每一个管理办法的出台会经历很多版本的草案。同时支付宝方面已将相关意见反馈给央行，并积极与央行进行沟通中。

而财付通微博亦表态，意见稿限制的是第三方账户的支付和转账额度，而用户在理财通平台购买的是华夏财富宝基金，申购基金是使用银行卡直接支付，赎回基金是通过银行卡直接提现，均不属于第三方账户支付和转账业务范围，不受限制影响，理财通服务一切正常，用户可放心使用。

业内人士指出，若上述监管办法实施，支付宝的余额宝业务受冲击最大。如果余额宝里的资金只能用于消费，不能回提，而且申购额一年不能超过一万块钱，就限制了余额宝的规模。

闲钱理财产品--余额宝在创下九个月后，其规模已突破5,000亿元，客户数超过八千万，人均逾6,000元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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