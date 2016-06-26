支付宝可能收购德国Wirecard多达25%股权--报导

路透柏林6月26日 - 一德国报纸周日报导指出，德国银行软件公司Wirecard AG (WDIG.DE)正和中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)旗下支付宝的代表磋商出售最多25%股权。

德国周日画报指出，Wirecard正与支付宝进行私下协商，让支付宝取得最多25%股权，或许之后还会让渡更多股权；报导并未提及消息来源，并称Wirecard拒绝置评。

12月时，两家公司达成协议，将对到欧洲游览的中国游客提供手机支付服务。

报导指出双方都有意达成协议：支付宝希望取得这家德国公司的专业能力，而Wirecard则希望拥有一个大股东，因其股价面临做空者的压力。(完)