支付宝可能收购德国Wirecard多达25%股权--报导

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透柏林6月26日 - 一德国报纸周日报导指出，德国银行软件公司Wirecard AG (WDIG.DE)正和中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)旗下支付宝的代表磋商出售最多25%股权。
德国周日画报指出，Wirecard正与支付宝进行私下协商，让支付宝取得最多25%股权，或许之后还会让渡更多股权；报导并未提及消息来源，并称Wirecard拒绝置评。
12月时，两家公司达成协议，将对到欧洲游览的中国游客提供手机支付服务。
报导指出双方都有意达成协议：支付宝希望取得这家德国公司的专业能力，而Wirecard则希望拥有一个大股东，因其股价面临做空者的压力。(完)
(编译 张明钧; 审校 李爽)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。