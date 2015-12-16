阿里影业拟出资8,600万美元参与博纳影业私有化计划

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港12月16日 - 阿里巴巴影业(1060.HK)宣布，将参与中国电影发行商--博纳影业集团（Bona Film Group Ltd.）BONA.O的建议私有化，出资额约8,600万美元。
博纳影业的控股公司Mountain Tiger International Ltd.周二宣布，拟按每股普通股27.4美元（或每股美国预托证券13.7美元）的现金代价合并博纳影业。
阿里影业周二晚在联交所刊发公告称，公司同日与其他投资者及Mountain Tiger订立一项临时投资者协议，对博纳影业作出不具约束力的收购建议，于建议收购完成后，阿里影业将间接持有博纳影业约10%的股份。
博纳影业业务包括影视制作、影视发行、影院投资、院线管理、广告营销、艺人经纪等等。
阿里影业为阿里巴巴集团(BABA.N)旗下从事内容制作、线上发行电影及电视剧版权、娱乐电子商务等业务的分支。
阿里影业周三早盘初段股价涨2.78%，报1.85港元，大盘恒生指数.HSI升1.7%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。