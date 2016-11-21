阿里云将在境外新设四个数据中心 寻求争抢全球市场份额

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月21日 - 阿里巴巴集团控股有限公司(BABA.N)旗下阿里云周一称，计划在中国之外设立四个新的数据中心，寻求与业内领先企业亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)及微软(Microsoft) (MSFT.O) 争夺全球市场份额。
新的数据中心设在迪拜、德国、日本和澳洲，将令阿里云的业务范围扩大到各大洲，是阿里云10亿美元基础设施投资方面的一个新动作。阿里云是中国领先的云计算服务提供商。
这将令阿里云的境外云数据中心总数达到八个，超过了其在国内的六个数据中心，但该公司的数据量仍以中国境内为主。
阿里云将与合作伙伴共同启动数据中心，其在欧洲的合作伙伴是沃达丰(Vodafone)(VOD.L)，日本为软银(股份有限公司) (9984.T)，迪拜是YVOLV；YVOLV是阿里云与Meraas Holdings LLC的合资公司。(完)
(编译 王琛；审校 刘秀红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。