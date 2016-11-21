阿里云将在境外新设四个数据中心 寻求争抢全球市场份额

路透11月21日 - 阿里巴巴集团控股有限公司(BABA.N)旗下阿里云周一称，计划在中国之外设立四个新的数据中心，寻求与业内领先企业亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)及微软(Microsoft) (MSFT.O) 争夺全球市场份额。

新的数据中心设在迪拜、德国、日本和澳洲，将令阿里云的业务范围扩大到各大洲，是阿里云10亿美元基础设施投资方面的一个新动作。阿里云是中国领先的云计算服务提供商。

这将令阿里云的境外云数据中心总数达到八个，超过了其在国内的六个数据中心，但该公司的数据量仍以中国境内为主。

阿里云将与合作伙伴共同启动数据中心，其在欧洲的合作伙伴是沃达丰(Vodafone)(VOD.L)，日本为软银(股份有限公司) (9984.T)，迪拜是YVOLV；YVOLV是阿里云与Meraas Holdings LLC的合资公司。(完)