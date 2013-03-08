美联储公布压力测试结果 仅一家大银行未过关

路透华盛顿3月7日 - 美联储周四表示，美国银行业者拥有足够的资本来抵御一场严重的经济下行，只有一家大型银行未能通过美联储的年度压力测试。

参加测试的18家银行中，除了Ally Financial之外，其它银行均达到5%的最低资本缓冲要求。Ally Financial在金融危机期间接受援助后沦为政府所有。

“国内大型银行控股公司……整体来看资本状况均比金融危机前明显增强，”美联储在声明中称。

美联储称，在假设的压力环境中，这18家银行的总一级普通资本充足率为7.4%，比2008年底的实际数字5.6%好许多。

压力假设情景包括失业率达到12.1%的峰值，股价重挫超过50%,房屋价格跌逾20%，大型交易公司遭受剧烈的市场冲击。

“压力假设情景持续九个季度的情况下，这18家银行控股公司的预估总亏损将达到4,620亿美元。”美联储在声明中称。

接受压力测试的银行中，摩根士丹利(MS.N)和高盛(GS.N)的资本缓冲率分别为5.7%和5.8%，为高于5%门槛的最低的两个测试结果，之后是摩根大通(JPM.N)的6.3%。

Ally Financial的缓冲资本率只有1.5%，是唯一未能达标的银行。Ally Financial前身为GMAC，在金融危机期间接受过一系列援助后，目前美国财政部持有其74%的股权。

美联储年度压力测试是按多德-弗兰克金融改革法规定进行的，目的之一是确定银行能否开始以股息或股票回购的形式向股东返还现金。

与去年测试不一样的地方是，这一轮首批测试结果并没有考虑股息或股票回购的影响。美联储2012年曾反对花旗集团(C.N)上调股息，结果花旗股价应声重挫。

为了避免出现这样的股价剧烈波动，美联储给银行48个小时调整他们可能制订的资本计划。

下周，美联储将公布第二批压力测试结果，届时将包含对金融机构资本计划的考量。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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