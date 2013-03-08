美联储公布压力测试结果 仅一家大银行未过关

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透华盛顿3月7日 - 美联储周四表示，美国银行业者拥有足够的资本来抵御一场严重的经济下行，只有一家大型银行未能通过美联储的年度压力测试。
参加测试的18家银行中，除了Ally Financial之外，其它银行均达到5%的最低资本缓冲要求。Ally Financial在金融危机期间接受援助后沦为政府所有。
“国内大型银行控股公司……整体来看资本状况均比金融危机前明显增强，”美联储在声明中称。
美联储称，在假设的压力环境中，这18家银行的总一级普通资本充足率为7.4%，比2008年底的实际数字5.6%好许多。
压力假设情景包括失业率达到12.1%的峰值，股价重挫超过50%,房屋价格跌逾20%，大型交易公司遭受剧烈的市场冲击。
“压力假设情景持续九个季度的情况下，这18家银行控股公司的预估总亏损将达到4,620亿美元。”美联储在声明中称。
接受压力测试的银行中，摩根士丹利(MS.N)和高盛(GS.N)的资本缓冲率分别为5.7%和5.8%，为高于5%门槛的最低的两个测试结果，之后是摩根大通(JPM.N)的6.3%。
Ally Financial的缓冲资本率只有1.5%，是唯一未能达标的银行。Ally Financial前身为GMAC，在金融危机期间接受过一系列援助后，目前美国财政部持有其74%的股权。
美联储年度压力测试是按多德-弗兰克金融改革法规定进行的，目的之一是确定银行能否开始以股息或股票回购的形式向股东返还现金。
与去年测试不一样的地方是，这一轮首批测试结果并没有考虑股息或股票回购的影响。美联储2012年曾反对花旗集团(C.N)上调股息，结果花旗股价应声重挫。
为了避免出现这样的股价剧烈波动，美联储给银行48个小时调整他们可能制订的资本计划。
下周，美联储将公布第二批压力测试结果，届时将包含对金融机构资本计划的考量。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。
路透新加坡/悉尼4月13日 - 在克雷格·莱特(Craig Wright)研究的基础上所创立的公司现已被出售给一家私募股权公司，前者称这是迄今涉及比特币区块链技术的最大一笔交易。莱特曾宣称自己是比特币的创始人。