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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 17日 星期二 12:10 BJT

2014年全明星落户新奥尔良

新奥尔良将举办2014年NBA全明星赛，这将是该市六年内第二次举办该赛事，将有利於当地经济。NBA官方声明称，根据当时的场地与酒店安排，该赛季中的活动将於2月16日在新奥尔良举行。NBA联盟总裁斯特恩称：“没有比新奥尔良更适合来举办、向世界展示NBA全明星赛的地方。”路透

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