艾尔建接近被阿特维斯收购 价格或达655亿美元--消息

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透11月16日 - 一消息人士称，艾尔建(Allergan) (AGN.N)接近被阿特维斯(Actavis)收购，价格最高达655亿美元，或结束加拿大Valeant Pharmaceuticals(VRX.TO)和William Ackman的对冲基金Pershing Square Capital Management数月来的求购。
消息人士称，阿特维斯或向艾尔建支付每股215-220美元的价格，最终价格可能处在区间上端；交易可能最早在周一宣布。
两名消息人士称，Valeant的出价可能达不到上述水平，即便其愿意把现金和股票出价提高到高于目前约540亿美元估值的水平。
不过据了解Valeant想法的一名消息人士称，若协议价格处在区间下端，而阿特维斯投资者由于对该交易持怀疑态度而压低股价，Valeant可能考虑新战略。
阿特维斯、艾尔建及Valeant拒绝回应。未联系到Pershing Square置评。
“我认为阿特维斯将胜出，”密西根大学罗斯商学院教授Erik Gordon称，“Ackman将乐于了结所持艾尔建股份的获利，并投入下一场战斗。”
收购艾尔建堪称是医疗保健行业最复杂和非传统的交易之一。Ackman 4月底披露持有这家制药商近10%的股权，并打算与Valeant一起收购艾尔建。
艾尔建拒绝此项交易，提高了达成其它替代收购交易的可能性。
艾尔建曾断断续续地讨论过以逾100亿美元现金收购Salix Pharmaceuticals SLXP.O的交易，若达成此项交易，则将让Valeant更难进行收购。
Pershing Square上周公布持有另一个潜在的收购目标--动物保健企业Zoetis(ZTS.N)的8.5%股权。部分人士认为，这可能会削弱Ackman对艾尔建的收购兴趣。
在Ackman的发起下，艾尔建将于12月18日召开特别股东大会。Ackman希望替换艾尔建董事会的数名成员，并争取迫使该公司进行收购谈判。
“讽刺的是，艾尔建股东应该向Bill Ackman表示感谢，”Gordon称，并指出这些股东不久后可能获得的股份出售收益，将远超他们六个月前的预期。(完)
(编译 王丽鑫/许娜；审校 戴素萍/徐文焰)
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