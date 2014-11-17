企业并购：艾尔建接近被阿特维斯收购，价格或达655亿美元--消息

“我认为阿特维斯将胜出，”密西根大学罗斯商学院教授Erik Gordon称，“Ackman将乐于了结所持艾尔建股份的获利，并投入下一场战斗。”

收购艾尔建堪称是医疗保健行业最复杂和非传统的交易之一。Ackman 4月底披露持有这家制药商近10%的股权，并打算与Valeant一起收购艾尔建。

艾尔建拒绝此项交易，提高了达成其它替代收购交易的可能性。

艾尔建曾断断续续地讨论过以逾100亿美元现金收购Salix Pharmaceuticals 的交易，若达成此项交易，则将让Valeant更难进行收购。

Pershing Square上周公布持有另一个潜在的收购目标--动物保健企业Zoetis 的8.5%股权。部分人士认为，这可能会削弱Ackman对艾尔建的收购兴趣。

在Ackman的发起下，艾尔建将于12月18日召开特别股东大会。Ackman希望替换艾尔建董事会的数名成员，并争取迫使该公司进行收购谈判。

“讽刺的是，艾尔建股东应该向Bill Ackman表示感谢，”Gordon称，并指出这些股东不久后可能获得的股份出售收益，将远超他们六个月前的预期。(完)