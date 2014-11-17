企业并购：艾尔建接近被阿特维斯收购，价格或达655亿美元--消息

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
“我认为阿特维斯将胜出，”密西根大学罗斯商学院教授Erik Gordon称，“Ackman将乐于了结所持艾尔建股份的获利，并投入下一场战斗。”
收购艾尔建堪称是医疗保健行业最复杂和非传统的交易之一。Ackman 4月底披露持有这家制药商近10%的股权，并打算与Valeant一起收购艾尔建。
艾尔建拒绝此项交易，提高了达成其它替代收购交易的可能性。
艾尔建曾断断续续地讨论过以逾100亿美元现金收购Salix Pharmaceuticals 的交易，若达成此项交易，则将让Valeant更难进行收购。
Pershing Square上周公布持有另一个潜在的收购目标--动物保健企业Zoetis 的8.5%股权。部分人士认为，这可能会削弱Ackman对艾尔建的收购兴趣。
在Ackman的发起下，艾尔建将于12月18日召开特别股东大会。Ackman希望替换艾尔建董事会的数名成员，并争取迫使该公司进行收购谈判。
“讽刺的是，艾尔建股东应该向Bill Ackman表示感谢，”Gordon称，并指出这些股东不久后可能获得的股份出售收益，将远超他们六个月前的预期。(完)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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