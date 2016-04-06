辉瑞和艾尔建将于周三上午终止合并计划--消息人士

路透4月5日 - 据知情人士透露，制药商辉瑞(PFE.N)和艾尔建(AGN.N)周三上午将终止合并计划。

路透于周二稍早报导称，在美国财政部采取新举措遏制避税交易的情况下，辉瑞倾向于放弃以1,600亿美元收购艾尔建的协议。

美国财政部周一推出遏制税负倒置相关交易的新措施。

辉瑞方面并不愿意修改其与艾尔建之间交易的条款；根据新的税法规定，辉瑞将不再因纳税地迁往爱尔兰而受益。

美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)在周二晚间率先报导了该交易终止的消息。(完)