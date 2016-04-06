辉瑞和艾尔建将于周三上午终止合并计划--消息人士

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透4月5日 - 据知情人士透露，制药商辉瑞(PFE.N)和艾尔建(AGN.N)周三上午将终止合并计划。
路透于周二稍早报导称，在美国财政部采取新举措遏制避税交易的情况下，辉瑞倾向于放弃以1,600亿美元收购艾尔建的协议。
美国财政部周一推出遏制税负倒置相关交易的新措施。
辉瑞方面并不愿意修改其与艾尔建之间交易的条款；根据新的税法规定，辉瑞将不再因纳税地迁往爱尔兰而受益。
美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)在周二晚间率先报导了该交易终止的消息。(完)
(编译 王颖/王丽鑫；审校 白云)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。