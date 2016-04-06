焦点：美国出手遏制税负倒置交易 辉瑞并购艾尔建计划可能生变

2015年11月24日，爱尔兰都柏林，在辉瑞公司拍摄的企业标识。 REUTERS/Cathal McNaughton

路透纽约4月5日 - 美国制药商辉瑞(PFE.N)以1,600亿美元收购同业艾尔建(AGN.N)的计划周二恐怕被撤销，此前美国财政部制订新规遏制税负倒置交易。

艾尔建股价周二重挫，显示周一发布的新规正中这宗迄今规模最大的税负倒置交易的要害。最近一些美国企业寻求通过并购交易改变纳税地点，以便减少税负，联邦政府则想办法应对这种作法。

一名熟悉情况的消息人士表示，辉瑞(Pfizer)现在倾向于放弃并购艾尔建(Allergan)的交易，不过尚未做出最后决定。据这名消息人士，辉瑞担心，即便根据新规调整这宗交易，美国奥巴马政府可能再次修改规则加以阻挠。

辉瑞股价收高2%，投资者寄望该公司将会取消收购，或者重新协商交易条款使其对自己有利。艾尔建股价收低14.8%，挫至2014年10月以来最低水准。

奥巴马周二称全球避税是“巨大问题”，并敦促国会采取行动阻止美国企业的税负倒置行为。

“虽然财政部的措施会使企业更加难以利用税负倒置这一特殊漏洞，但只有国会才能永久地封堵这一漏洞，”奥巴马称。

包括美国共和党总统参选人特朗普(Donald Trump)和民主党参选人希拉里克林顿、桑德斯(Bernie Sanders)在内的多位总统参选人，都在选战中抓住这一问题做文章。

“我们有这么多的企业跑出去，真是可耻，”特朗普周二向记者如是表示。希拉里克林顿和桑德斯也都表示支持财政部举措。

除了辉瑞和艾尔建的交易之外，其他有待完成的税负倒置并购交易还包括江森自控 (JCI.N)与爱尔兰Tyco International Plc TYC.N之间165亿美元的并购计划、Waste Connections Inc WCN.N与加拿大Progressive Waste Solutions Ltd BIN.TO之间26.7亿美元的交易、IHS IHS.N与伦敦Markit MRKT.O之间130亿美元的收购交易。

在所有这些并购案中，目标公司的股价均只有小幅下跌。江森自控和Tyco表示，将在评估新规之后作出回应。

Waste Connections和Progressive Waste Solutions表示，预计在完成交易后的第一年，新规将影响不足3%的经调整后合并自由现金流。

IHS和Markit表示，他们认为新规定不会影响到他们经调整后的实际税率预估，即20%区间的低至中端。

**三年之期的规定**

根据仍然适用的以前规则，艾尔建股东需要在合并后公司至少持股40%，这两家公司才能享受到税负倒置的全部税务优惠，持股超过20%就能获得税务优惠。

但财政部周一发布的新规增大了艾尔建做到这点的难度，似乎新规就是针对经过一系列并购交易而不断壮大的艾尔建。

根据新规，过去三年通过外企与美国企业之间的并购交易而累积的持股，不得计入满足税负倒置门槛所需的帐面价值。

这对艾尔建带来沉重影响，因为其重大交易就是在这个时间框架内进行的。其中包括与阿特维斯(Actavis)ACT.N660亿美元的合并案、对Forest Laboratories的250亿美元收购案以及对Warner Chilcott的50亿美元收购案。

“(按照与艾尔建的现有协议条款)，系列收购部分的监管规定或使辉瑞被视为‘外移企业’对待，”公司税收与会计分析师Robert Willens在报告中写道。

**非专利药**

财政部称还将寻求限制收益剥离行为，收益剥离通常(但不限于)在税负倒置交易后进行。对于不在美国进行新投资的并购交易，财政部新规将限制其中美国子公司承担的关联方债务。

经纪商H.C. Wainwright的董事总经理Raghuram Selvaraju说，如果辉瑞不收购艾尔建旗下快速成长的新药，则将需要寻找其他具有吸引力产品的企业，比如美国药商Biogen(BIIB.O)、Regeneron Pharmaceuticals(REGN.O)和艾伯维(AbbVie) (ABBV.N)。

辉瑞曾计划在2016年前决定是否剥离数百种非专利药，但宣布与艾尔建的交易后，将作出该决定的时间推迟至2019年。投资研究机构晨星(Morningstar)的分析师Damien Conover表示，若与艾尔建的交易取消，则该决定可能于2017年底或2018年做出。

辉瑞曾称，与艾尔建合并后，该公司税率将从约25%降至17%或18%左右，这意味着每年节约逾10亿美元成本。

据知情人士透露，制药商辉瑞和艾尔建周三上午将终止合并计划。(完)