企业并购：辉瑞将以创纪录的1,600亿美元收购艾尔建

路透11月23日 - 辉瑞 周一称，将以创纪录的1,600亿美元收购肉毒杆菌素保妥适(Botox)制造商艾尔建(Allergan) ，合并后新公司总部将设在爱尔兰，以规避美国的高税收。

辉瑞称，交易完成后，合并后的公司将成为世界最大的制药商，公司将推迟两年到2018年底决定是否分拆成两家公司。

辉瑞首席执行官Ian Read将成为合并后新公司的首席执行长，艾尔建首席执行官Brent Saunders将成为总裁兼首席运行长。

根据收购条款，艾尔建每股作价363.63美元，比上周五收盘价312.46美元高约16%。

艾尔建股东将1:11.3的比率将所持艾尔建股票转换为合并后新公司的股票。

辉瑞股东可以选择现金或以1:1的比率将所持辉瑞股票转换成新公司股票，但现金总金额必须在60-120亿美元之间。

虽然此次交易结构上为艾尔建收购辉瑞，但辉瑞将保持对公司的控制权。

税务是此笔交易的关键，美国的企业税率为35%，为全球最高，但爱尔兰的企业税率仅为12.5%。

两家公司称，交易将在2016年下半年完成，合并后的公司将保留艾尔建在爱尔兰的法定地址。

两家公司在联合声明中称，合并计划呼吁包括首席执行长Saunders和董事会执行主席Paul Bisaro在内的艾尔建的四名现任董事和辉瑞的11名董事共同组成新公司的董事会。

周一开盘后，艾尔建的股票下跌2.4%，辉瑞股票下跌2.2%。

辉瑞和艾尔建的所有业务将合并至Allergan Plc旗下，之后将改名为Pfizer Plc。(完) (编译 刘静；审校 母红)