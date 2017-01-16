安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险

路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。

伊尔艾朗在香港的亚洲金融论坛表示，2017年全球经济前景与2016年时相仿，但有超过预期的可能性，全球扩张速度预计低于3%，而美国增速将有2.5-3%的相对较好表现。

“多数新兴经济体都曾经在不同时期面对以美元借贷的诱惑，因为当时的成本被认为较低，”伊尔艾朗说道，“一些主权国家已以惨痛的方式得到了教训，停止这样做。但企业还没有。”

“目前最大的风险就是美元走势与企业的安排错配。那就是会发生链条断裂的地方，之后的问题就变成，企业的麻烦会否恶化成为国家的危机。”（完）