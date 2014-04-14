欧洲个股：德国安联考虑增加对股票和基础设施的投资--报导

路透法兰克福4月13日 - 德国每日镜报报导，全球最大的保险商德国安联 计划增加对股票和基础设施的投资，以在低利率的环境中寻求高收益。

每日镜报引述安联执行长Michael Diekmann的话报导称，安联希望增加对“不动产、地产和股票”，以及风电厂、公路和机场等基础设施的投资。该采访将于周一刊发。

Diekmann表示，安联希望将对股票的投资增加约50亿欧元，相当于其管理的逾5,000亿欧元的基金的1%左右。

在基础设施项目投资方面，Diekmann说安联认为投资于一个新的投资类别是合适的，比如可能被欧洲投资银行和德国国家开发银行KfW 证券化的资产。

周日未能立即联系到安联发表评论。(完)