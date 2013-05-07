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市场报道 | 2013年 5月 7日 星期二 15:40 BJT

欧股业绩：安联称第一季净利增24%至17亿欧元，各主要部门业绩均有改善

路透法兰克福5月7日 - 欧洲最大保险商--德国安联 周二宣布，公司第一季净利增加近四分之一，约为17亿欧元(22.2亿美元)，因主营业务表现稳健。

“我们各个部门的业绩都有改善，因此这是全面的，”执行长Michael Diekmann在声明中表示。

公司营业利润增加20%至28亿欧元，但安联表示鉴于当前市场存在的风险，没有必要改变预估。

安联将于5月15日公布第一季财报具体细节。(完) (编译 梁睿雪; 审校 王洋)

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