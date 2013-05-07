欧股业绩：安联称第一季净利增24%至17亿欧元，各主要部门业绩均有改善

欧洲已公布经济指标--2017/3/29
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透法兰克福5月7日 - 欧洲最大保险商--德国安联 周二宣布，公司第一季净利增加近四分之一，约为17亿欧元(22.2亿美元)，因主营业务表现稳健。
“我们各个部门的业绩都有改善，因此这是全面的，”执行长Michael Diekmann在声明中表示。
公司营业利润增加20%至28亿欧元，但安联表示鉴于当前市场存在的风险，没有必要改变预估。
安联将于5月15日公布第一季财报具体细节。(完) (编译 梁睿雪; 审校 王洋)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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Reuters3月29日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不 做进一步报导。