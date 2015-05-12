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市场报道 | 2015年 5月 12日 星期二 13:50 BJT

欧洲个股：德国安联称PIMCO第一季进一步流出683亿欧元资金

路透法兰克福5月12日 - 欧洲最大的保险商--德国安联 称，太平洋投资管理公司(PIMCO)资金在第一季进一步流出683亿欧元(763亿美元)，导致该集团旗下资产管理部门的营业利润大降14%。

安联发表声明称，旗下资产管理部门第一季营业利润降至5.55亿欧元，上年同期为6.46亿欧元。

安联管理的总资产增长7.3%至1.933万亿(兆)欧元，主要归因于美元上涨产生的换汇影响及市值增加。

PIMCO营业利润占安联营业利润的逾五分之一，去年PIMCO管理层动荡--例如“债券天王”葛罗斯离职，资金流出规模创纪录高位。

投资者今年继续从PIMCO撤资，但速度放缓，该公司旗舰基金PIMCO总回报债券基金已失去全球最大债券共同基金的宝座。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)

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