欧洲个股：德国安联称PIMCO第一季进一步流出683亿欧元资金

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透法兰克福5月12日 - 欧洲最大的保险商--德国安联 称，太平洋投资管理公司(PIMCO)资金在第一季进一步流出683亿欧元(763亿美元)，导致该集团旗下资产管理部门的营业利润大降14%。
安联发表声明称，旗下资产管理部门第一季营业利润降至5.55亿欧元，上年同期为6.46亿欧元。
安联管理的总资产增长7.3%至1.933万亿(兆)欧元，主要归因于美元上涨产生的换汇影响及市值增加。
PIMCO营业利润占安联营业利润的逾五分之一，去年PIMCO管理层动荡--例如“债券天王”葛罗斯离职，资金流出规模创纪录高位。
投资者今年继续从PIMCO撤资，但速度放缓，该公司旗舰基金PIMCO总回报债券基金已失去全球最大债券共同基金的宝座。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。