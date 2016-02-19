欧股业绩：德国安联2015年每股派息7.30欧元，略低于预估的7.35欧元

路透法兰克福2月19日 - 德国安联 周五公布，2015年度的每股派息7.30欧元(8.12美元)，低于预期。此前该公司公布的第四季及全年净利均略低于分析师预估。

今年的派息提案较去年的每股6.85欧元增加6.6%，但不及路透调查银行和券商的预估中值7.35欧元。

该公司全年净利66亿欧元，也略微低于调查中平均预估的67亿。

该公司2015年总营收1,252亿欧元，增长2.4%。2015年营业利润为107亿欧元。路透调查预估的总营收为1,242亿欧元，预估营业利润为107.2亿欧元。

该公司去年第四季净利为14.2亿欧元，营业利润为26亿欧元，成长14.5%。(完)