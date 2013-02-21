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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 14:48 BJT

欧股业绩: 德国安联第四季净利好于预期,保险和资产管理部门获利强劲

路透法兰克福2月21日 - 欧洲最大的保险商--德国安联 第四季净利达12.2亿欧元(约合16.3亿美元)强于预期,受益于保险和资产管理部门获利强劲.

路透调查中银行业人士和券商的最高预期为11.8亿欧元,平均预期为9.82亿欧元.

安联2012年第四季净利亦高于上年同期的4.92亿欧元.

该保险商还称,2012年股息将维持在每股4.50欧元不变,尽管全年不含少数股东权益后净利增长一倍多,至52亿欧元.(完) (编译 许娜; 审校 张明钧)
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