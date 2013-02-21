欧股业绩: 德国安联第四季净利好于预期,保险和资产管理部门获利强劲

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透法兰克福2月21日 - 欧洲最大的保险商--德国安联 第四季净利达12.2亿欧元(约合16.3亿美元)强于预期,受益于保险和资产管理部门获利强劲.
路透调查中银行业人士和券商的最高预期为11.8亿欧元,平均预期为9.82亿欧元.
安联2012年第四季净利亦高于上年同期的4.92亿欧元.
该保险商还称,2012年股息将维持在每股4.50欧元不变,尽管全年不含少数股东权益后净利增长一倍多,至52亿欧元.(完) (编译 许娜; 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。