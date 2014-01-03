安联再推天气类保险产品 为三亚和哈尔滨春节旅游天气保险

路透上海1月3日 - “三天看不到太阳，你会得到什么？”安联财产保险（中国）有限公司在淘宝保险频道再推天气类保险创新产品--“喜阳阳”春节计划，为春节期间旅游热门地点三亚和哈尔滨的天气保险，把高高在上的太阳亦列入保障范围。

此次安联保险推出的“喜阳阳”春节计划共有两款，分别针对三亚和哈尔滨两个旅游地，每款价格为88元人民币。依据该产品设计，被保险人除可获得春节为期七天、保额高达23万元的旅游意外保障之外，如在这段时间内在三亚或哈尔滨旅游且连续三天遇到降雨或降雪，则可申请获得安联的春节阳光津贴688元。

安联财险是欧洲最大保险业者--德国安联保险(ALVG.DE)在中国设立的独资子公司。8月安联财险与中国最大电子商务企业阿里巴巴集团旗下淘宝网合作推出国内首个赏月险，该保险设定，被保险人如中秋看不到月亮，则可获赔。 这款创新产品推出后，即很快在网上销售一空。

新闻稿指出，被保险人在申请春节阳光津贴时，需要提交期间连续三天在上述目的地的旅游证明。而确认春节期间三亚或哈尔滨的天气状况则以中国天气网正月初八（2月7日）后公布的春节期间三亚和哈尔滨的天气状况监测证明报告为准。

另外，“喜阳阳”春节计划为限量销售产品，销售期限至1月15日，售完即止。

安联财险表示，“喜阳阳”产品再次体现了安联强大的气象数据分析能力，也体现了安联坚持产品创新与对细分市场需求的主动挖掘，从而使保险产品更好地服务于实际的细分需求。

自2010年，保险公司在淘宝上开设店铺，目前，中国平安(601318.SS)(2318.HK)、中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、泰康等22家保险机构进驻该平台，险种涵盖车险、购物保障险、财产险等多个门类数百个险种。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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