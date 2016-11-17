安联指人民币走贬只因美元强势 料美对华实施更严措施可能性不大

路透香港11月17日 - 安联投资周四称，人民币走贬只因美元强势，如果美国落实推行扩张性财政政策，美元有机会转弱；此外，美国对华实施更严厉措施的可能性不大，因此举对美国本土经济亦带来冲击。

安联投资亚太区股票首席投资总监陈致强在记者会上称，对于美元强势能否持续表示怀疑，因美国如果落实推行扩张性财政政策，将带动通胀升温并遏抑经济增长，有机会令美元转弱。该行没有给出美国息口走向预测，但认为12月加息0.25个百分点已如箭在弦，往后则要视乎特朗普1月就职后的政策推行力度。

“直至12月加息之前，美元仍将保持强势，加息之后美元强势可能稍歇，市场需要等待投资者对2017年通胀环境作出判断。”他说。

他并指出，近期人民币走贬主要受美元强势影响，至于特朗普上台后如果对华实施更严厉政策，这不单止打击中国，美国本身的经济亦会受到冲击，因此他估计，特朗普可能会避重就轻，只针对几个行业例如钢铁施加措施，因执行上较为容易。

该行认为，保护主义日渐升温，内需将会是增长的关键。陈致强说，“预期中国政府将以一带一路等基础建开支项目推动增长，我们将寻找机会增加投资于由政策带动的资产，包括建筑承建商、铁路股及收费公路营运商等。”

至于港股，陈致强称，强美元亦会对香港股市产生负面影响，预期恒生指数.HSI短期将在20,000-24,000点区间徘徊，直至有新的催化剂出现，例如特朗普作出一些明智的举动，港股则可望在基本因素的支持下突破而上。

他并指出，在人民币贬值之下，预料深港通开通将吸引更多国内资金投资境外市场。至于安联投资对深圳股票的投资部署则倾向选择性，不会大举投资，因部分深圳股票估值高昂，但个别消费板块股票“十分有趣”。

另外，安联投资亚太区债券部投资总监陈清顺称，由于亚洲的基本因素较佳，主动管理的亚洲定息收益投资组合可继续提供不俗的较高收益。亚洲货币方面，该行正物色策略性时机提升价值，目前较看好偏重美元的组合。

他并说，美债市已经整固了一段时间，基于对通胀的担忧，预期美国十年期国库债券收益率将基本保持在2-2.5%。

安联投资是德国安联集团(ALVG.DE)的环球资产管理业务分支，截至6月底止其为全球各地的个人、家族及机构客户管理资产逾4,690亿欧元，并拥有约550名投资专家。（完）